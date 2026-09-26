Alfonso Durazo destaca respaldo de Sheinbaum a ganaderos, agricultores y proyectos estratégicos de Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó este sábado 26 de septiembre el respaldo del Gobierno federal a distintos sectores de la entidad durante el evento “Honestidad y resultados en Sonora”, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su discurso, Durazo señaló que la administración federal ha acompañado al estado ante problemas relacionados con la sequía, el cierre de la frontera para la exportación ganadera, los bajos precios agrícolas, el desarrollo del Puerto de Guaymas y la atención a pueblos originarios.

El acto forma parte de la gira nacional de rendición de cuentas que Sheinbaum realiza tras su Segundo Informe de Gobierno. La Presidencia ha explicado que estos encuentros buscan presentar resultados específicos en cada una de las 32 entidades.

Durazo destaca respaldo a ganaderos y agricultores de Sonora

El gobernador afirmó que la administración federal apoyó a los productores pecuarios de Sonora frente a los efectos de la sequía y las restricciones a la exportación de ganado.

También mencionó el acompañamiento a agricultores que han enfrentado incertidumbre por los bajos precios de mercado y las condiciones climáticas.

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Durazo no detalló durante este mensaje montos, número de beneficiarios ni medidas específicas aplicadas a estos sectores, por lo que su intervención se concentró en destacar el respaldo político y la coordinación entre ambos niveles de gobierno.

Puerto de Guaymas y pueblos originarios, entre las prioridades

Otro de los temas mencionados fue el Puerto de Guaymas, que el mandatario estatal identificó como uno de los proyectos necesarios para ampliar las posibilidades comerciales de Sonora y facilitar la salida de productos hacia otros mercados.

Durazo también destacó la atención a los pueblos originarios y sostuvo que la política federal busca sustituir esquemas asistenciales por un enfoque basado en derechos.

En su mensaje agregó que los programas de Bienestar forman parte de las acciones federales con mayor impacto entre las familias sonorenses.

Durazo reconoce estrategia de diálogo de Sheinbaum

El gobernador dedicó parte de su discurso a la conducción política de Sheinbaum y destacó su posición frente a diferencias nacionales e internacionales.

Afirmó que la Presidenta ha buscado combinar firmeza con diálogo y evitar que las diferencias deriven en confrontaciones permanentes.

El evento en Sonora corresponde a la última etapa del recorrido nacional de Sheinbaum. La propia mandataria había señalado en actos anteriores que la gira concluiría una vez presentados los resultados correspondientes a todos los estados y a la Ciudad de México.

IO