Pemex controla conato de incendio en Dos Bocas; aclara que Refinería Olmeca opera con normalidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este jueves 1 de octubre que fue controlado un conato de incendio registrado en un pastizal ubicado en la periferia del quemador de la Batería de Separación Litoral, en la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco.

La empresa aclaró que el incidente fue ajeno a las instalaciones de la Refinería Olmeca y aseguró que el complejo continúa con sus operaciones de manera normal, sin reportes de personas lesionadas ni daños a la infraestructura.

Pemex explicó que durante la madrugada se presentó un evento operativo en la Batería de Separación Litoral, lo que obligó a implementar acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

¿Qué provocó el conato de incendio en Dos Bocas?

De acuerdo con la empresa, el flujo controlado de gas fue enviado hacia un quemador, un dispositivo de seguridad que se utiliza ante determinadas condiciones operativas.

Durante ese procedimiento se produjo un sobrecalentamiento en el área, lo que provocó que el pastizal seco ubicado alrededor del quemador comenzara a incendiarse.

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El fuego fue atendido por el cuerpo de bomberos de la Terminal Marítima de Dos Bocas, que logró extinguirlo sin que se extendiera hacia otras instalaciones.

¿Hubo daños en la Refinería Olmeca?

Pemex enfatizó que la Refinería Olmeca no registró ningún incidente relacionado con el fuego y que sus operaciones continuaron con normalidad.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex conato de incendio en periferia del quemador en Batería de Separación Litoral en Dos Bocas, Tabasco.



🔗 https://t.co/LB0uQ2ySgp pic.twitter.com/F9muyP0F0N — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 1, 2026

La petrolera también descartó afectaciones al personal y señaló que los protocolos de seguridad fueron activados de inmediato.

Videos e imágenes difundidos durante la mañana mostraron una columna de humo y llamas visibles desde distintos puntos cercanos a Dos Bocas, lo que generó reportes iniciales sobre un posible incendio en la refinería.

Sin embargo, la versión oficial ubicó el hecho en el pastizal contiguo al quemador de la Batería de Separación Litoral.

#Pemex confirma que el conato de incendio registrado en un pastizal ubicado en la periferia del quemador de la Batería de Separación Litoral, en la Terminal Marítima de Dos Bocas, está controlado y es ajeno a las instalaciones de la Refinería Olmeca.



En la refinería no se… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 1, 2026

Pemex indicó que mantendrá sus protocolos de prevención y atención para garantizar la seguridad del personal, las instalaciones y el entorno.

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