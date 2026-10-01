INE inicia proceso electoral 2026-2027 en Quintana Roo con reto de elevar participación ciudadana

Con la preocupación de que no se repita el elevado nivel de abstencionismo que caracterizó la jornada electoral del 2025, ayer se realizó la Sesión Ordinaria de Instalación del Consejo Local del INE en Quintana Roo, con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Quintana Roo, Sergio Ruiz Castellot, anticipó que habrá fiscalización de los gastos que realicen los candidatos, aunque será el Consejo General la instancia que determinará si se consideran como gastos de campaña los recursos hasta ahora erogados en procesos internos.

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Durante el próximo proceso electoral, en Quintana Roo se definirán 165 cargos de elección que incluyen una gubernatura, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional, 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 117 regidurías.

El escaso aforo ciudadano es el “enemigo a vencer”, ya que deberá convencer a los ciudadanos, tanto para que se presenten a votar el 6 de junio del 2027 y participen como funcionarios de casilla.

Aclaró que los tiempos de precampaña inician hasta marzo del 2027, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE afirmó que están en la posibilidad de recibir denuncias relacionadas con candidaturas, precandidaturas o “adelantados”.

Reconoció que han recibido ya “entre cuatro y cinco” quejas relacionadas con posibles actos anticipados de campaña que ya han sido turnadas ante las instancias correspondientes dentro del propio INE.

Sin embargo, aclaró que no se puede emitir un juicio respecto a quienes han sido denunciados por presuntos actos anticipados de precampaña, ya que aún no son candidatos y no son los tiempos electorales para hablar de candidaturas.

Al corte actual, la lista nominal en la entidad está integrada por un millón 568 mil 626 ciudadanos / Especial

Con relación al proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ruiz Castellot reconoció que la Ley Electoral mantiene lagunas en torno a los procesos internos de los partidos políticos que le corresponderán juzgar al Tribunal Electoral.

“Si el INE recibe una denuncia será turnada al Tribunal Electoral una vez que se haya integrado toda la información para que determine si hay o no violación a la ley”, mencionó.

Dejó en claro que sólo pueden integrar expedientes y turnarlos a la sala que corresponda del Tribunal Electoral en el caso de denuncias precandidaturas o actos anticipados de campaña.

Insistió en que, una vez iniciado el proceso electoral federal, el INE en Quintana Roo tiene como reto incentivar la participación ciudadana, tanto para el día de la elección como para que participen funcionarios de casillas.

De acuerdo con las proyecciones para la elección del 2027 el INE pretende instalar 2 mil 624 casillas de votación, aunque el numero definitivo se tendrá cuando se cierre la lista nominal e instalar las casillas con los funcionarios completos.

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Al corte más reciente, la entidad cuenta con un Padrón Electoral de un millón 588 mil 805 personas y una Lista Nominal de un millón 568 mil 626.

Se visitarán los domicilios de más de 204 mil personas sorteadas en la primera insaculación, para invitarlas a integrar las mesas directivas de casilla.

Serán sensibilizadas y capacitadas por 113 supervisoras y supervisores electorales y 672 capacitadoras y asistentes electorales, quienes recorrerán todo el estado.

Una semana antes de la jornada electoral se entregará la documentación y los materiales a quienes presidan las mesas directivas de casilla en la entidad.

Luego de que concluya la votación, los paquetes regresarán a los consejos distritales, donde los cómputos iniciarán el miércoles siguiente a la jornada.

Durante la jornada, el conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) proporcionarán información a la sociedad.

Las fechas claves del proceso electoral son: Precampañas, del 4 de enero al 12 de febrero del 2027; Registro de candidaturas, del 22 de marzo al 3 de abril; Campañas electorales, del cuatro de abril al dos de junio y la Jornada de votación el seis de junio.