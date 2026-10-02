Ébola en Congo supera las 4 mil muertes; brote ya afecta siete provincias

La República Democrática del Congo enfrenta uno de los brotes de ébola más graves de su historia. Las autoridades sanitarias del país informaron este viernes 2 de octubre que más de 4 mil personas han muerto desde que la epidemia fue declarada el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño, el balance asciende a 4 mil 18 fallecimientos y 8 mil 300 casos confirmados, con una tasa de letalidad de 48.4%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado hasta el 23 de septiembre 7 mil 890 casos confirmados y 3 mil 799 muertes, distribuidos en 63 zonas sanitarias de siete provincias.

La propia OMS advertía entonces que la transmisión seguía activa y que la expansión geográfica aumentaba el riesgo de propagación regional.

¿Qué tan grave es el brote de ébola en Congo?

El actual brote es causado por la variante Bundibugyo y ya se convirtió en el más grande registrado en la República Democrática del Congo. También es el segundo más mortífero a escala global, sólo por detrás de la epidemia de África occidental de 2014 a 2016, que dejó alrededor de 11 mil muertos.

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Hasta ahora, 2 mil 162 pacientes se han recuperado, mientras otros 842 permanecen hospitalizados o en aislamiento.

La OMS ha señalado que la detección tardía de casos, las dificultades para acceder a atención médica y la inseguridad en varias zonas complican los esfuerzos para cortar las cadenas de transmisión.

Trabajadores de salud protestan por falta de pagos

Otro problema que afecta la respuesta sanitaria es el retraso en los salarios de trabajadores de primera línea.

En Bunia, capital de Ituri y epicentro del brote, personal sanitario realizó protestas para exigir pagos atrasados. Entre los inconformes se encuentran trabajadores encargados del rastreo de contactos, una de las tareas centrales para contener la propagación del virus.

Las huelgas y la falta de recursos han dificultado la vigilancia epidemiológica y la atención de pacientes.

Congo's Ebola outbreak has now recorded more than 4,000 deaths, authorities said, as they struggle to contain the spread of the virus. https://t.co/kApFtmxz9Y — The Associated Press (@AP) October 2, 2026

¿Hay vacuna contra esta variante de ébola?

La variante Bundibugyo no cuenta actualmente con una vacuna ni un tratamiento específico aprobado, aunque la OMS trabaja en candidatos que se encuentran en fases iniciales de ensayos clínicos.

Las autoridades congoleñas también han utilizado la vacuna Ervebo, diseñada originalmente contra la variante Zaire, mientras continúan los esfuerzos para desarrollar herramientas específicas contra Bundibugyo.

La OMS mantiene vigilancia regional debido al riesgo de nuevos casos fuera de Congo, especialmente en países vecinos.

IO