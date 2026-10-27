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Campeche / Sucesos

Camión de carga choca contra unidad Ko’ox en Campeche y le destroza el espejo retrovisor

Un camión de carga chocó contra una unidad Ko’ox en la avenida Gobernadores de Campeche y destruyó su espejo retrovisor izquierdo. Los pasajeros bajaron; no hubo lesionados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de oct de 2026

1 min

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Un camión de transporte urbano sufrió daños materiales en el barrio de Santa Ana.
Un camión de transporte urbano sufrió daños materiales en el barrio de Santa Ana. / Dismar Herrera

En el barrio de Santa Ana, un camión de transporte urbano resultó con daños materiales luego de ser impactado por una unidad de carga cuyo conductor presuntamente no midió correctamente su distancia de circulación.

Un repartidor de aves sufrió un fuerte accidente en la avenida Concordia.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, donde el operador del camión "Ko'ox" marcado con el número 094 transitaba con preferencia en dirección a la avenida Francisco I. Madero, cuando el guiador del camión de carga se proyectó contra el espejo retrovisor del lado izquierdo y lo destruyó.

No se reportaron personas lesionadas tras el accidente vial, lugar donde los pasajeros descendieron de la unidad para abordar otro transporte y continuar con su camino hacia sus destinos.

Por su parte, los involucrados en el percance dialogaban en el sitio para llegar a un acuerdo por el pago de los daños ocasionados y evitar la intervención de las autoridades de tránsito.

JGH

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