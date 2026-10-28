Balean tres bancos de bolita en Ciudad del Carmen; amenazas provocan suspensión de actividades

Tres domicilios identificados como bancos de bolita fueron blanco de ataques con arma de fuego durante la noche de este martes en distintos puntos de Ciudad del Carmen, en hechos que, de acuerdo con los primeros reportes policiales, habrían sido perpetrados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta y realizaron detonaciones para amedrentar a quienes operan estos establecimientos.

Los hechos fueron reportados en tres ubicaciones: la calle 29, entre las calles 34 y 36, en la colonia Centro; la calle 36, antes de llegar a la calle 41, en la colonia Tecolutla; y la calle 37, entre las calles 54 y 56, en la colonia Héctor Pérez Martínez.

De acuerdo con la información recabada, los presuntos responsables habrían llegado a los inmuebles y efectuado disparos, aparentemente con la intención de intimidar a las personas relacionadas con la operación de estos negocios. La información disponible no precisa si durante los ataques hubo personas lesionadas ni establece el monto de los daños ocasionados.

Noticia Destacada Estudiante escapa de presunto acoso de mototaxista en Escárcega; agrupación se deslinda

Los inmuebles señalados son conocidos como bancos de bolita, lugares donde los llamados corredores o listeros entregan el dinero recaudado mediante apuestas previamente registradas. Esta actividad cuenta con una presencia de varias décadas en Ciudad del Carmen.

Uno de los domicilios atacados, ubicado en la calle 29, sería el banco atribuido a una persona identificada como Diego Tello.

Otro de los establecimientos se encuentra en la calle 36, en la colonia Tecolutla, y es administrado desde hace años por un sujeto conocido con el apodo de El Paliceño. En cuanto al tercer inmueble, localizado en la colonia Héctor Pérez Martínez, hasta el momento no se ha establecido públicamente quién estaría a cargo de su operación.

Tras los ataques comenzaron a circular distintas versiones sobre el posible motivo de las agresiones. Una de ellas apunta a un presunto cobro de piso contra los responsables de estos establecimientos, mientras que otra plantea una posible disputa entre quienes manejan los bancos, derivada de supuestos incumplimientos en el pago de premios a los apostadores.

Noticia Destacada Arde motocicleta repartidora de tortillas en Ciudad del Carmen; sospechan que fue provocado

Sin embargo, ambas versiones permanecen sin confirmación oficial, por lo que hasta el momento no existe información concluyente sobre las causas de los ataques ni sobre la identidad de los presuntos responsables.

La situación habría generado preocupación entre las personas que participan en esta actividad. Como medida preventiva, Diego Tello, señalado como responsable del banco ubicado en la calle 29, habría enviado un aviso a sus trabajadores para informarles que este miércoles se suspenderán las actividades, por lo que no podrán registrar las apuestas correspondientes a la denominada bolita.

Entre los reportes policiales destacó particularmente el ataque contra el inmueble de la calle 36, en la colonia Tecolutla, identificado como el establecimiento administrado por El Paliceño. No obstante, la información disponible no permite establecer si este domicilio fue el principal objetivo de los agresores o si los tres ataques obedecieron a una misma causa.

Cabe señalar que los denominados bancos de bolita llevan más de 40 años operando en Ciudad del Carmen, pese a estar vinculados con una modalidad de apuestas que se desarrolla al margen de la regulación legal correspondiente.

Hasta el momento, el móvil de los hechos continúa sin esclarecerse. Será mediante las investigaciones de las autoridades competentes que se determine si las agresiones estuvieron relacionadas con presuntas amenazas, disputas económicas u otras circunstancias.