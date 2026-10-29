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Accidente en el Puente Nichupté dejó daños en el separador de la ciclovía

Una camioneta Ford Transit perdió el control en el kilómetro 8+700 del Puente Nichupté y atravesó el separador vial que delimita la ciclovía, donde terminó su recorrido sin que se reportaran personas lesionadas.

Por Gabriel Alcocer

29 de oct de 2026

1 min

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El accidente ocurrió en el sentido de la zona hotelera hacia la avenida Kabah
El accidente ocurrió en el sentido de la zona hotelera hacia la avenida Kabah / Especial

El Puente Nichupté volvió a ser escenario de un accidente en el transcurso de la noche, cuando el conductor de una camioneta perdió el control y atravesó el separador vial que delimita el área de la ciclovía, en donde ocasionó daños.

El percance ocurrió en el kilómetro 8+700, en el sentido de la zona hotelera hacia la avenida Kabah, en donde una camioneta, marca Ford, tipo Transit, pasó por encima de la estructura que sirve para marca el espacio de la ciclovía.

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De esta manera, el vehículo ocasionó daños en la infraestructura vial y terminó su marcha en el área de circulación de las bicicletas, cerca de impactar el muro de contención, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para iniciar los trámites para el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.

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