Sujeto amenaza a una mujer con arma de fabricación casera y escapa en Campeche

En la colonia Jardines, un sujeto identificado como Jaime amenazó a una mujer con un arma de fuego de fabricación casera, además de causar daños a una motocicleta estacionada, para posteriormente darse a la fuga sin que fuera localizado por las autoridades.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Clavel por Tulipanes, donde elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de lo sucedido, luego de que el individuo arribara a bordo de un automóvil blanco y comenzara a buscar a una persona.

Al no encontrarla, el sujeto habría derribado una motocicleta y amenazado a los presentes con el arma, para después retirarse del lugar. Pese a la movilización policiaca, no se logró dar con su paradero, mientras que los hechos quedaron pendientes de ser denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado.

JGH