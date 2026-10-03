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Campeche / Sucesos

Sujeto amenaza a una mujer con arma de fabricación casera y escapa en Campeche

Un sujeto amenazó a una mujer con un arma de fabricación casera y causó daños a una motocicleta en la colonia Jardines; después huyó y no fue localizado por la Policía Estatal.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

3 de oct de 2026

1 min

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Un individuo identificado como Jaime amenazó a una mujer utilizando un arma de fuego artesanal en la colonia Jardines.
Un individuo identificado como Jaime amenazó a una mujer utilizando un arma de fuego artesanal en la colonia Jardines. / Dismar Herrera

En la colonia Jardines, un sujeto identificado como Jaime amenazó a una mujer con un arma de fuego de fabricación casera, además de causar daños a una motocicleta estacionada, para posteriormente darse a la fuga sin que fuera localizado por las autoridades.

La Policía Estatal detuvo a un sujeto intoxicado por generar múltiples disturbios en la avenida Colosio.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Clavel por Tulipanes, donde elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento de lo sucedido, luego de que el individuo arribara a bordo de un automóvil blanco y comenzara a buscar a una persona.

Al no encontrarla, el sujeto habría derribado una motocicleta y amenazado a los presentes con el arma, para después retirarse del lugar. Pese a la movilización policiaca, no se logró dar con su paradero, mientras que los hechos quedaron pendientes de ser denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado.

JGH

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