Retiran 3.5 toneladas de basura en carretera que conecta con la laguna Makax, Isla Mujeres

El personal de la Quinta Región Naval participó en la recolección de 3.5 toneladas basura sólida, en su mayoría plástico, sobre la vera de la carretera en Sac-bajo, dentro del marco de la Campaña Nacional de Limpieza, Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030.

Esa vía de 2.6 kilómetros da con la laguna Makax, la cual se contamina con este tipo de desperdicios se tiran desde los vehículos en circulación y así como en barcos que se estacionan dentro del cuerpo lagunar, pues ahí se han retirado también chalecos viejos y contenedores de aceites de motores fuera de borda y fija, según recolectores anteriores.

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La institución precisó que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), por conducto de la Quinta Región Naval, dio a conocer la colaboración el personal del gobierno municipal para llevar a cabo esta limpieza.

Esta actividad, explicó, tuvo como objetivo promover y fortalecer la conciencia ambiental mediante acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas costeros, así como a la reducción de la contaminación generada por residuos sólidos.

Como resultado de estas acciones, se recolectaron aproximadamente 3.5 toneladas de residuos sólidos, entre los que se encontraban botellas, bolsas de plástico, papel y diversos desechos, contribuyendo con ello a la preservación de este importante espacio natural, vital para la protección de costas, resguardo de la biodiversidad y el combate al cambio climático, concluyó.