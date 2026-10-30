Mérida ajustará sus servicios municipales por el Día de Muertos: estos operarán el 1 y 2 de noviembre

El Ayuntamiento de Mérida informó cómo operarán los servicios municipales durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, con motivo de las conmemoraciones del Día de Muertos, fechas en las que algunas dependencias suspenderán actividades, mientras que otros servicios mantendrán sus horarios habituales.

Entre las opciones disponibles para las familias, los parques zoológicos del Centenario y Animaya abrirán sus puertas el domingo 1 de noviembre en sus horarios acostumbrados. Sin embargo, ambos permanecerán cerrados el lunes 2.

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En cuanto a la recolección de residuos sólidos, las empresas Pamplona, SANA y Corbase trabajarán con normalidad durante los dos días. En contraste, Servilimpia suspenderá sus labores únicamente el lunes 2 de noviembre.

Por otra parte, los museos, centros culturales, el Centro Cultural Olimpo, el Centro Municipal de Danza y el Parque de Deportes Extremos permanecerán cerrados tanto el domingo como el lunes. La misma disposición aplicará para las dependencias municipales, mientras que las Ventanillas Únicas suspenderán la atención al público el lunes 2.

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Respecto al transporte, el Circuito Enlace operará en sus horarios habituales durante ambas fechas.

Los servicios relacionados con los cementerios también mantendrán atención. Los Panteones Municipales recibirán a la ciudadanía de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, mientras que los Servicios Funerarios estarán disponibles las 24 horas, durante los 365 días del año.