Bloquean vecinos Arco Norte en reclamo por el cierre de camino de Arcos Paraíso en Cancún

Una nueva protesta y bloqueo vial se registró en el Arco Norte, en donde vecinos de varios fraccionamientos se inconformaron por el cierre un camino de terracería que les servía para llevar a sus hijos a la escuela en el fraccionamiento Arcos Paraíso.

Ante esta situación, los habitantes de los fraccionamientos Prado Norte, Villas Lakin y Privadas Lakin se unieron y realizaron un bloqueo del Arco Norte, para solicitar la intervención de las autoridades para la reapertura de ese acceso.

Los manifestantes colocaron piedras, palos y llantas en la vialidad alrededor de las 100 horas de este martes, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular.

El problema se originó la semana pasada, cuando los vecinos del fraccionamiento Arcos Paraíso colocaron una malla para cerrar el camino de terracería, el cual se encuentra en medio de una zona de maleza, debido a los constantes robos y el riesgo de la presencia de delincuentes.

Los padres y madres de familia que utilizan esa brecha para llevar a sus hijos a las escuelas de nivel preescolar y primaria, las cuales se ubican en el fraccionamiento Arcos Paraíso, se inconformaron por esta medida, ya que tienen que rodear una considerable extensión por el cierre del camino, en un trayecto de aproximadamente 40 minutos bajo los rayos del sol.

“Nos cerraron esta entrada, ahora damos toda la vuelta con los niños bajo el sol, por el Waldos, hacemos de 40 a 45 minutos para llegar a la primaria”, explicó una de las madres afectadas.

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Los manifestantes señalaron que los habitantes de Arcos Paraíso se creen dueños de ese acceso y consideraron que el recorrido de mayor distancia ha puesto en riesgo a las madres y niñas, por supuestas faltas de respeto de trabajadores de obras en construcción que se encuentran en este nuevo trayecto.

Las madres de familia indicaron que el camino que están pidiendo que se reabra, es un acceso más fácil para poder cruzar con sus hijos.

En medio del conflicto, el director de Gobierno del municipio, Bladimir Vallejo dialogó con los manifestantes en el transcurso de la noche y finalmente, el bloqueo fue levantado alrededor de las 20:00 horas, con un acuerdo para buscar una alternativa más segura para el traslado de los menores hacia las escuelas.

Una de las propuestas de solución consiste en la habilitación de otro camino de acceso, en donde se realizarán trabajos de poda.

El miércoles pasado, los vecinos del fraccionamiento Arcos Paraíso emitieron un aviso en sus redes sociales para señalar que el camino que comunica con el fraccionamiento Villas Lakin fue cerrado con una malla, debido a que se han registrado asaltos, ya que esa vía era utilizada por delincuentes para entrar y escapar, aprovechando la poca iluminación y el escaso tránsito.