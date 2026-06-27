Le ceden el paso y termina arrollada por un joven motociclista en la avenida 10 de Julio de Ciudad del Carmen

Una mujer identificada como Gloria, de 58 años de edad, resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital luego de ser atropellada por un motociclista cuando intentaba cruzar la avenida 10 de Julio, a la altura de la calle 44, frente al jardín de niños Benito Juárez García, en la colonia Benito Juárez.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer caminaba con dirección a realizar una diligencia personal y, al intentar cruzar la vialidad, un automovilista detuvo su marcha para cederle el paso. Sin embargo, cuando continuó avanzando, fue impactada por una motocicleta que circulaba sobre la avenida.

La unidad involucrada es una motocicleta Hunk, color gris con amarillo, con placas de circulación 84A3W8 del estado de Campeche, la cual era conducida por un joven de apenas 18 años de edad, quien no logró detener su marcha y terminó arrollando a la peatona.

A consecuencia del fuerte impacto, Gloria fue proyectada contra el pavimento, donde quedó tendida con diversas lesiones y una herida sangrante, además de presentar una probable fractura en el brazo izquierdo. El motociclista también salió proyectado varios metros, sufriendo golpes en brazos y piernas.

Ciudadanos que presenciaron el accidente corrieron para auxiliar a ambos involucrados, brindando especial atención a la mujer debido a la gravedad de sus lesiones, mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde arribó al sitio un paramédico del grupo Acses, seguido por personal de Protección Civil y una ambulancia de la misma corporación, cuyos socorristas estabilizaron a la lesionada antes de trasladarla a un hospital para recibir atención médica especializada.

Por su parte, el conductor de la motocicleta fue valorado en el lugar por los fuertes golpes que presentaba; sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Elementos de la Policía Municipal procedieron con el aseguramiento del joven conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades conforme a las investigaciones. La motocicleta también fue asegurada y trasladada como parte de las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados.

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JGH