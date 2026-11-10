Motociclista cae en zanja sin señalización.

Un motociclista resultó con lesiones leves luego de caer, junto con su unidad, en una zanja abierta sobre la avenida Benito Juárez, en el cruce con la calle Anastacio Guzmán, la cual no contaba con una señalización suficiente para advertir a los conductores de su presencia.

De acuerdo con los datos disponibles, el hombre circulaba por esa vialidad cuando se encontró con el hueco en el pavimento y, al no alcanzar a detectarlo a tiempo, cayó con todo y motocicleta. Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y el conductor no presentó heridas de gravedad.

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Vecinos del sector explicaron que la zanja no se encuentra bien indicada, situación que ha puesto en riesgo a quienes transitan por el área. Los habitantes indicaron que la falta de señalamientos adecuados dificulta que los automovilistas y, sobre todo, los motociclistas distingan la abertura, particularmente cuando se desplazan a velocidad moderada o en horarios de poca visibilidad.

El desperfecto representa un peligro constante para quienes utilizan esta arteria, ya que, por un descuido o porque simplemente no logran advertir el hueco, los conductores pueden terminar cayendo en él. Los motociclistas son los más expuestos, debido a que cuentan con menor estabilidad y protección frente a este tipo de obstáculos en la carretera.

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