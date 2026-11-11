Inaugurarán este viernes la réplica de la Estela 18 de Uxmal del remate de Paseo de Montejo en Mérida

La cultura maya tendrá un nuevo espacio de representación en Mérida con la instalación de una réplica de la Estela 18 de Uxmal, cuya inauguración está programada para este viernes 13 de noviembre en el remate del Paseo de Montejo.

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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó que la pieza representa a la diosa Chac Chel y busca destacar la herencia ancestral de Yucatán, además de reconocer la importancia de las mujeres en la historia y las tradiciones de la cultura maya.

De acuerdo con la presidenta municipal, la incorporación de esta representación en uno de los principales corredores de la capital permitirá fortalecer el vínculo de la ciudadanía con sus raíces culturales.

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“Será una réplica de la Estela 18 de Uxmal, Diosa Chac Chel, que representa nuestra herencia maya y reconoce a las mujeres como parte fundamental de nuestra historia. Un símbolo de orgullo por nuestra cultura y nuestras raíces”, expresó.

La edil también extendió una invitación a habitantes de Mérida para acompañar la inauguración de la estructura, que se integrará al entorno del Paseo de Montejo como un elemento de identidad cultural y reconocimiento del legado maya.