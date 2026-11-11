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Yucatán / Sucesos

Detectan a cuatro extranjeros sin documentos en autobuses que circulaban en Teya y Halachó

Cuatro extranjeros fueron puestos a disposición del INM y trasladados a Mérida tras detectar que no contaban con documentos.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Las cuatro personas extranjeras fueron trasladadas a las instalaciones del INM en Mérida
Las cuatro personas extranjeras fueron trasladadas a las instalaciones del INM en Mérida / Especial

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realiza el rescate humanitario de cuatro personas extranjeras durante operativos de inspección en los puestos de control interinstitucional de Teya y Halachó, en Yucatán.

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De acuerdo con el reporte de la Novena Zona Naval, dos mujeres de 25 y 27 años son localizadas durante la revisión de un autobús de pasajeros procedente de Cancún, Quintana Roo, con destino a Mérida. Ambas no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en México.

En otro operativo realizado en el puesto de control de Halachó, las autoridades localizan a dos hombres de 27 y 30 años durante la inspección de un autobús que viaja desde la Ciudad de México hacia Cancún.

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Al igual que las mujeres, tampoco presentan documentos para acreditar su estancia regular en el país. Las cuatro personas son trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Mérida, para los procedimientos administrativos correspondientes.

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