Arrollan a dos campesinos en la carretera 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto; uno murió en el lugar

Tragedia en la carretera 295 Valladolid-Felipe Carrillo Puerto, al ser atropellados a unos campesinos que regresaban de la milpa. Uno de las victimas perdió la vida en el lugar, mientras que el presunto responsable de los hechos se dio a la fuga a bordo de un taxi, y antes de llegar a la ciudad fue interceptado y detenido por la policía municipal y de Tránsito para ser turnado ante las autoridades correspondientes.

Los hechos se registraron en el tramo de la carretera federal Señor- Santa Rosa, cuando fue reportado un trágico accidente en la que perdió la vida un campesino que regresaba a su hogar, luego de una jornada de trabajo, mismo que iba a bordo de su triciclo, cuando fue embestido por un vehículo.

De acuerdo con información preliminar, se supo que los hechos se registraron a la altura del invernadero de la comunidad de Señor, a escasos dos kilómetros antes de llegar a la comunidad del mismo nombre, los trabajadores del campo fueron embestidos por un vehículo, uno de los campesinos perdió la vida en el lugar y otro presuntamente resulto lesionado.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal con destacamento en la comunidad de Señor, para tomar conocimiento de lo sucedido y acordonar el lugar para evitar otro percance, mientras hacen su arribo elementos de la Policía de Investigación y Peritos de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes.

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Se supo que el conductor presuntamente responsable de los hechos abordó un taxi perteneciente al Sindicato de Taxistas General Francisco May para tratar de evadir sus responsabilidades, por lo que la policía al tener conocimiento de lo que estaba sucediendo colocó un filtro junto con elementos de Tránsito Municipal para tratar de interceptar la unidad de alquiler.

Por lo que más tarde, los agentes lograron interceptar la unidad de alquiles marcado con el número 158, en la que a bordo iba el chofer del vehículo presuntamente responsable que hasta el momento no se ha dado a conocer las respectivas características.

Los agentes lograron asegurar a un hombre para ser abordado en la patrulla y trasladarlo a las instalaciones de la policía municipal para realizar las diligencias correspondientes.