Ximbal 'Pixano' Ob ilumina el río Champotón; 16 embarcaciones participan en la cuarta edición del evento cultural

Con un ligero percance se llevó a cabo la cuarta edición del Paseo de Ánimas “Ximbal' Pixano' Ob” sobre el río Champotón, luego de que la embarcación Pixan Zutul Che, de Sabancuy sufriera un pequeño accidente tras voltearse a la altura de parador fotográfico.

Un total de 16 embarcaciones, previamente decoradas e iluminadas, participaron en esta edición y más de un centenar de personas presenciaron el evento.

De manera previa, el jurado calificador realizó un recorrido por las embarcaciones que arribaron en las inmediaciones del popular islote Boca del Río, igual conocido como la zona de manglar.

Entre los participantes, destacó la presencia de un grupo proveniente de la Junta Municipal de Sabancuy, perteneciente al municipio del Carmen, así como instituciones educativas de Champotón.

El recorrido de las ánimas, que se ha convertido en un potencial para promover el turismo, captó la atención de propios y extraños que apreciaron el recorrido por el río Champotón.

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El “Ximbal Pixano Ob” llegó al parador fotográfico de Champotón, situado sobre el malecón, para luego dar paso al tradicional Procesión de las Ánimas rubo a la plaza principal Ángel Castillo Lanz.

Tras el percance de la embarcación de Sabancuy no hubo reportes de personas lesionadas. Tuvieron apoyo de Protección Civil y Marina Armada de México.

Hanal Pixan…

Acto seguido, se desarrollaron otros eventos como el concurso de altares “Hanal Pixan” y presentación del gran altar alusivo al Día de Muertos.

El evento va a concluir con una gran velada cultural y premiación de los ganadores, respectivamente.