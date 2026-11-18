Una serie de bloqueos carreteros, vehículos incendiados y colocación de artefactos ponchallantas provocó afectaciones en cinco municipios del norte de Veracruz, durante la mañana de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Los incidentes fueron reportados en Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan y Cazones de Herrera, donde corporaciones de seguridad y servicios de emergencia desplegaron operativos para atender los incendios y restablecer la circulación.

De acuerdo con reportes preliminares, personas desconocidas habrían obligado a conductores a descender de sus vehículos antes de prender fuego a las unidades.

¿Qué carreteras de Veracruz fueron afectadas por los bloqueos?

En Poza Rica, los bloqueos se concentraron en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, considerados dos de los principales accesos al municipio.

También se reportaron vehículos incendiados en las inmediaciones del fraccionamiento La Florida, Rancho El Rodeo y la salida hacia Papantla.

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En Tihuatlán se registraron afectaciones sobre la avenida Ejército Mexicano y la carretera Poza Rica-Cazones.

Asimismo, automovilistas alertaron sobre la presencia de ponchallantas en la carretera Poza Rica-Papantla, artefactos metálicos que ocasionaron daños a neumáticos.

Los incidentes también afectaron accesos hacia Cazones de Herrera y Tuxpan.

¿Qué provocó los bloqueos y vehículos incendiados en Veracruz?

Las primeras versiones relacionaron los hechos con una posible reacción de grupos delictivos ante un operativo de fuerzas federales en la región.

Sin embargo, las autoridades no habían confirmado oficialmente esa relación ni las versiones sobre posibles detenciones durante la intervención.

¡El México en llamas del qué no quieren que se hable! Quema de vehículos y bloqueos se registran en Poza Rica Veracruz. Los accesos hacía Tihuatlán y Papantla fueron bloqueados con autos en llamas y ponchallantas .. Otra estado fallido con la zacatecana @rocionahle. https://t.co/DYh4AzXZlu — Salem El Sicario De Los Politicos (@SicarioPolitica) November 18, 2026

Elementos de seguridad, bomberos y Protección Civil acudieron a los puntos afectados para sofocar las llamas, retirar las unidades incendiadas y recoger los artefactos colocados sobre las vialidades.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informó que desplegó acciones de vigilancia para identificar a los responsables.

De acuerdo con los reportes iniciales, no se registraron personas lesionadas, aunque las autoridades continuaban con las labores de seguridad en la región.

IO