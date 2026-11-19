El clima en Campeche estará marcado por lluvias y temperaturas calurosas este viernes 20 de noviembre, debido a la influencia del sistema frontal número 6, que permanecerá estacionario al oriente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones ocasionarán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en Campeche, así como en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos de 30 a 35 grados Celsius en el estado, por lo que prevalecerá el ambiente caluroso durante el día, aunque podrían presentarse lluvias en distintas zonas de la entidad.

El pronóstico también advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y la caída de objetos.

¿Qué otros efectos se esperan en la Península de Yucatán?

El sistema frontal número 6 y el canal de baja presión también favorecerán intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, con condiciones similares a las previstas para Campeche.

Por ello, el SMN recomienda mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y viento.

JGH