Gustavo Martínez, campeón de kickboxing centroamericano y del mundial de la especialidad en Francia; declaró que su meta principal para el año 2027 es ganar todas las competencias internacionales en su disciplina, para poner el nombre de Cancún, Quintana Roo y de México muy en alto.

“Me fue muy bien participé en el Centroamericano de Guatemala en las categorías 13-14 de pelea a puntos y la open rank de 14-15 años y en la noche de gala del torneo y en las categorías gané las dos medallas de oro y con ello ya he ganado cinco veces, el campeonato centroamericano y esto logre con puro esfuerzo y trabajo duro”, expresó en entrevista la joya cancunense.

Reconoció, quien estuvo acompañado de su padre, Gustavo Martínez, campeón del mundo en la disciplina, el gran nivel que tienen los seleccionados de Guatemala en este deporte.

“El nivel de Guatemala es muy bueno, un gran nivel y el ganar en el país el campeonato me puso muy contento; ya que, en la competencia, en la categoría 13-14 me exigió un poco más de los previsto”, reconoció.

Sobre el mundial de la especialidad que se realizó en Francia, dónde quedó como campeón en la categoría 13-14 años -65 kilos; el entrevistado reconoció que hubo un gran nivel competitivo.

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“En Francia había un gran nivel competitivo, nunca se me había exigido tanto, ya que peleé contra seleccionados de Inglaterra, Gales, Fracia y los Estados Unidos, quienes tienen grandes peleadores, mundial en el que fui monarca en la categoría 13-15 años-65 kilos y por equipos con México”, destacó.

Sobre la competencia mundial puntualizó que lo más difícil fue el participar por equipos con México, ya que reconoció que había una gran responsabilidad.

“Para mí la mejor competencia fue la de por equipos dónde cada país mostró lo mejor de sí y creo que fue un poco más difícil que la individual, ya que ahí ganaba el país y no persona y había más responsabilidad”, admitió.

Finalmente, fue el padre de Gustavo quien adelantó que será en el año 2027 la internacionalización de su hijo.

“En México ya lo ha ganado todo, por ello el año que viene el estará en campeonatos mundiales, Panamericanos, Centroamericanos y Sudamericanos y copas europeas; como el Mundial en Sicilia, Italia y la Copa Europea en Escocia y también esto lo ha logrado gracias al gran apoyo que recibió de Alejadro Luna López”, concluyó.