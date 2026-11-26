Un incendio registrado en el cuarto piso de una vivienda del fraccionamiento Aldea Tulum provocó la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y distintas corporaciones de seguridad, luego de que vecinos reportaran una intensa humareda proveniente del inmueble ubicado en el cruce de la avenida Diamante con la calle Ónix 1. El siniestro dejó daños materiales, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información recabada en el lugar, fueron los propios habitantes del fraccionamiento quienes comenzaron a percibir un fuerte olor a humo, por lo que salieron de sus viviendas y se percataron de que este provenía del cuarto nivel de un edificio habitacional. Ante el riesgo de que las llamas se propagaran hacia otros departamentos, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el número 911.

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Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladaron al sitio e ingresaron al inmueble para combatir el fuego, mientras que personal de Protección Civil, Policía Municipal, Policía Estatal y Tránsito acudió para apoyar las labores de emergencia y resguardar las inmediaciones, con la finalidad de evitar que los vecinos se expusieran a situaciones de riesgo o interfirieran con los trabajos.

Durante las labores también se contó con el apoyo de un carro bomba y personal de servicios prehospitalarios, que permaneció en el lugar ante la posibilidad de que alguna persona requiriera atención médica. Una vez controlado el fuego, los bomberos iniciaron los trabajos de enfriamiento para evitar que las llamas se reavivaran y comprometieran otras áreas del edificio.

Las causas que lo originaron todavía no habían sido determinadas / Especial

Desde el exterior del inmueble se podían observar las afectaciones ocasionadas por el incendio, principalmente en una de las ventanas del cuarto piso, cuya superficie quedó ennegrecida por el humo. Hasta el momento se desconoce qué objetos fueron consumidos por las llamas, así como la magnitud de los daños ocasionados en el interior de la vivienda.

Las causas que originaron el siniestro no habían sido determinadas, por lo que corresponderá a las autoridades realizar las revisiones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Afortunadamente, pese a la intensa humareda que generó preocupación entre los habitantes de Aldea Tulum, no se reportaron personas heridas ni intoxicadas, mientras que el saldo preliminar fue únicamente de daños materiales.