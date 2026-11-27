Un evento de bajamar o marea baja prevalece alejando varios metros el mar de la orilla del litoral de la bahía de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, este fenómeno generó solo afectaciones para algunos lisereros durante las primeras horas al arribar al puerto pesquero.

Por otro lado, los pescadores que trabajan el lanceo, pesquería que se trabaja del día, permanece suspendida debido a las nulas condiciones por el litoral champotonero.

Como suele ocurrir, el evento de bajamar o marea baja fue aprovechado por algunos pescadores para ir en busca del caracol en las orillas de la franja costera.

Rogelio Morales comentó que es probable que los eventos de bajamar sean más frecuentes en el transcurso de los siguientes días, “El mar sí se alejó varios metros de las costas; sin embargo, pudimos ingresar al muelle sin mayor problema”, añadió.

JGH