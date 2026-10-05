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Campeche / Sucesos

Cateo por presunta venta de drogas moviliza a la Fiscalía en la colonia Sascalum de Campeche

Agentes de la Fiscalía ejecutaron un cateo en un predio de la colonia Sascalum por presunta venta de drogas. Trascendió el aseguramiento de narcóticos y del inmueble.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de oct de 2026

1 min

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La Fiscalía General del Estado desplegó un operativo en la colonia Sascalum.
La Fiscalía General del Estado desplegó un operativo en la colonia Sascalum. / Dismar Herrera

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó un cateo en un predio ubicado en la colonia Sascalum, en la capital campechana, como parte de una investigación vinculada con la presunta venta y distribución de narcóticos.

La protesta exige justicia por un caso de acoso sexual digital e imágenes alteradas con inteligencia artificial.

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Los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la calle Santa Rosa por Enredadera, hasta donde arribaron agentes ministeriales fuertemente custodiados para ingresar al inmueble e iniciar con la inspección correspondiente.

De manera extraoficial trascendió que durante el operativo las autoridades aseguraron dosis de posible sustancia ilícita, además de que el predio quedó asegurado por la representación social mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

JGH

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