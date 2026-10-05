Cateo por presunta venta de drogas moviliza a la Fiscalía en la colonia Sascalum de Campeche

Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche realizó un cateo en un predio ubicado en la colonia Sascalum, en la capital campechana, como parte de una investigación vinculada con la presunta venta y distribución de narcóticos.

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Los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la calle Santa Rosa por Enredadera, hasta donde arribaron agentes ministeriales fuertemente custodiados para ingresar al inmueble e iniciar con la inspección correspondiente.

De manera extraoficial trascendió que durante el operativo las autoridades aseguraron dosis de posible sustancia ilícita, además de que el predio quedó asegurado por la representación social mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

JGH