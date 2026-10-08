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Campeche / Sucesos

Sentencian a cinco personas a dos años de prisión tras cateo por pepino de mar en Campeche

Cinco personas fueron sentenciadas a dos años y cinco meses de cárcel tras un cateo en la zona Campeche-Lerma, donde se aseguraron armas, hidrocarburo y especies marinas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de oct de 2026

1 min

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La intervención federal se ejecutó en julio de 2024 en un inmueble de la zona Campeche-Lerma.
La intervención federal se ejecutó en julio de 2024 en un inmueble de la zona Campeche-Lerma. / Por Esto!

Cinco personas fueron sentenciadas a dos años cinco meses de prisión por los delitos de posesión de cartuchos y de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que fueran detenidas durante un cateo realizado en julio de 2024, donde también fueron asegurados productos marinos, hidrocarburo y armas.

La FGECAM realizó operativos simultáneos contra el narcomenudeo en la zona norte de Campeche.

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Los sentenciados son Juan “N”, Elizabet “N”, Francisco “N”, Carlos “N” y Vilma “N”, quienes además deberán pagar una multa de mil 319 pesos con 93 centavos; esta resolución fue emitida mediante procedimiento abreviado, después de que los cinco fueran vinculados a proceso y permanecieran bajo prisión preventiva oficiosa.

El operativo que dio origen al caso se realizó en julio de 2024, en un inmueble ubicado sobre la zona de Campeche-Lerma, tras una denuncia relacionada con la presunta posesión y distribución de pepino de mar.

Durante el cateo fueron asegurados ejemplares de pepino de mar, pulpo y langosta, además de armas de fuego, cartuchos, hidrocarburo y equipos de comunicación.

Como parte del procedimiento, también se establecieron acuerdos reparatorios por el delito contra la biodiversidad, por lo que posteriormente el proceso se concentró en los delitos relacionados con las armas y cartuchos.

JGH

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