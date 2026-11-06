Gobierno federal respalda autonomía de Banxico tras bajar tasa de interés a 6.25%: “Confiamos en sus decisiones”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que confía en las decisiones del Banco de México (Banxico), luego de que el organismo anunciara una reducción de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia, que pasó de 6.50 a 6.25 poor ciento.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria recordó que el banco central es autónomo y que sus decisiones responden a evaluaciones económicas realizadas por especialistas.

Sheinbaum también señaló que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el recorte no debería representar problemas para la economía mexicana, aunque consideró necesario observar sus efectos en los próximos días.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reducción de la tasa de interés de Banxico?

La presidenta explicó que una menor tasa de interés puede favorecer la inversión, debido a que reduce los rendimientos que reciben las personas y empresas por mantener sus recursos en instrumentos de ahorro.

En ese sentido, señaló que algunos inversionistas podrían optar por destinar su dinero a proyectos productivos en lugar de conservarlo en el banco.

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Sin embargo, reconoció que las tasas también influyen en la inflación, debido a su relación con el consumo y la actividad económica.

Sheinbaum sostuvo que los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico consideraron que existían condiciones para realizar el ajuste sin generar presiones inflacionarias adicionales.

¿Cómo afectará al peso mexicano el recorte de Banxico?

Al ser cuestionada sobre el impacto de la decisión en la moneda nacional, la mandataria evitó anticipar consecuencias y señaló que será necesario evaluar el comportamiento del mercado.

También destacó que Banxico cuenta con equipos de analistas que estudian las condiciones económicas antes de establecer la política monetaria.

La presidenta mencionó que el banco central podría mantener la tasa sin nuevos recortes durante un periodo, de acuerdo con lo comunicado por el propio organismo.

“Hay que esperar y confiamos en las decisiones que tome”, concluyó Sheinbaum, quien reiteró su respeto a la autonomía del Banco de México.

IO