“Sostengo mis dichos, tengo pruebas”, la respuesta de Sheinbaum Pardo antedemanda de Somos por difamación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al partido Somos, que anunció una demanda por daño moral y difamación en su contra y de la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, por los señalamientos sobre una presunta red de corrupción relacionada con contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que mantiene sus declaraciones, debido a que la información fue presentada públicamente por integrantes de su gobierno.

“Sólo dijimos hechos. No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, los sostengo porque tengo pruebas de todo lo que digo”, afirmó Sheinbaum.

¿Por qué el partido Somos anunció una demanda contra Sheinbaum?

El partido Somos anunció que emprenderá acciones legales contra la presidenta y Raquel Buenrostro, luego de que el Gobierno federal señalara posibles vínculos entre integrantes de esa organización y empresarios relacionados con contratos electorales.

La agrupación rechazó las acusaciones y sostuvo que el Ejecutivo federal busca desviar la atención de las presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del INE.

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Ante estos señalamientos, Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y que corresponde a las autoridades determinar posibles responsabilidades.

¿Qué respondió Sheinbaum a Lorenzo Córdova sobre la corrupción en el INE?

La mandataria también respondió al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, quien pidió que las investigaciones incluyan a cualquier persona involucrada, independientemente de su afiliación política.

Sheinbaum aseguró que su gobierno no protege a funcionarios o militantes de Morena cuando existen elementos que los vinculan con actos de corrupción o actividades delictivas.

“No cubrimos a nadie”, afirmó, y señaló que las acusaciones deben acompañarse de pruebas para que intervengan las autoridades competentes.

¿Qué pidió Sheinbaum al INE rumbo a las elecciones de 2027?

La presidenta reiteró que los contratos del INE y de los organismos electorales estatales deben revisarse para garantizar transparencia en el uso de recursos públicos.

También consideró necesario que las auditorías abarquen administraciones anteriores y no solamente el periodo de Guadalupe Taddei.

Asimismo, pidió a los actuales consejeros del INE transparentar las licitaciones previstas para las elecciones de 2027 y establecer mecanismos claros para la contratación de materiales electorales.

Finalmente, Sheinbaum defendió la necesidad de fortalecer Talleres Gráficos de México y sostuvo que las autoridades electorales deben garantizar la confianza ciudadana mediante procedimientos transparentes.

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