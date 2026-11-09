Marina asegura una tonelada de cocaína y detiene a 6 personas frente a costas de Acapulco: Harfuch

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas durante un operativo marítimo realizado al suroeste de Acapulco, Guerrero, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de su cuenta oficial de X, el funcionario federal detalló que el aseguramiento fue resultado de una operación de vigilancia de la Armada de México en aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con el reporte, las seis personas detenidas transportaban el cargamento de droga a bordo de una embarcación menor, que fue interceptada por el personal naval.

¿Cómo fue el aseguramiento de cocaína frente a Acapulco?

García Harfuch explicó que el personal de la Secretaría de Marina realizaba labores de vigilancia marítima al suroeste del puerto de Acapulco cuando detectó la embarcación que transportaba la droga.

Durante la intervención, los elementos navales aseguraron aproximadamente mil kilogramos de cocaína y detuvieron a sus seis ocupantes.

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En su mensaje, el titular de la SSPC no precisó la nacionalidad de las personas detenidas ni el destino que tenía el cargamento.

Marina supera las 98 toneladas de cocaína aseguradas durante el gobierno de Sheinbaum

El secretario de Seguridad informó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Armada de México ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

Harfuch destacó que estos decomisos forman parte de las acciones federales para combatir el tráfico de drogas y reducir los recursos económicos de las organizaciones criminales.

Según el funcionario, los aseguramientos impiden que los grupos delictivos obtengan ingresos destinados a la adquisición de armas y al fortalecimiento de sus estructuras.

Durante una operación de vigilancia marítima al suroeste de Acapulco, Guerrero, personal de la Armada de México de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente una tonelada de cocaína y detuvo a seis personas que transportaban la droga a bordo de una embarcación menor. Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. Estos aseguramientos representan una afectación directa a las finanzas de las organizaciones criminales, al impedir que obtengan recursos para adquirir armas, fortalecer sus estructuras y generar violencia. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 9, 2026

Asimismo, señaló que las operaciones buscan evitar que grandes cantidades de droga lleguen a las calles y representen un riesgo para la población.

El Gabinete de Seguridad mantiene acciones de vigilancia marítima para detectar embarcaciones utilizadas en el transporte de sustancias ilícitas.

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