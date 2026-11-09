Detienen a un hombre y un menor por presunta venta de drogas en escuelas de Cancún

Un hombre de 23 años y un adolescente de 16 fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que la Fiscalía General del Estado detectara la presunta operación de un grupo dedicado a la venta de drogas en las inmediaciones de una escuela secundaria ubicada en la Región 113 de Cancún.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Policía de Investigación dieron seguimiento a los reportes sobre personas presuntamente relacionadas con la comercialización de estupefacientes cerca de un plantel educativo.

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Como resultado de las indagatorias, los agentes detuvieron a Daniel “N” y al menor de edad en una zona cercana a la institución.

Durante la intervención, los agentes les aseguraron marihuana y cristal. Según las investigaciones de la Fiscalía, ambos presuntamente se dedicaban a la venta de drogas y tenían como principales zonas de operación centros educativos de nivel secundaria y preparatoria.

En cuanto a su situación jurídica, Daniel “N” fue vinculado a proceso por un juez de Control, mientras que el adolescente permanece bajo la medida cautelar de internamiento preventivo por un periodo de cinco meses.