Caos vial en zona Centro de Cancún por festejos de la victoria de la Selección Mexicana

Cientos de personas se reunieron en la glorieta del Ceviche, en el cruce de las avenidas Tulum y Cobá, para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en su primer encuentro del Mundial 2026, lo que generó un caos vial en esta zona céntrica de la ciudad.

Los aficionados arribaron a este punto poco después de las 16:00 horas y se apostaron en uno de los costados de la glorieta, en los carriles de la avenida Tulum, en el sentido de la avenida Cobá hacia la Labná.

Con múltiples banderas de México y con tambores, los participantes en esta celebración se mantuvieron bailando y cantando, por el triunfo contra la selección de Sudáfrica por un marcador de 2-0.

Los elementos de la Dirección de Tránsito Municipal activaron un dispositivo vial para desviar la circulación vehicular durante el festejo ciudadano.

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En el momento de mayor frenesí, algunos asistentes empujaron una de las patrullas de un lado a otro sobre el mismo sitio en el que se encontraba estacionada, con lo que la bambolearon, sin que la situación pasara a mayores.

La circulación vehicular permaneció abierta únicamente del lado de la avenida Cobá, en el sentido procedente de la zona hotelera, debido al mayor movimiento en esta dirección en la hora pico del tráfico.

Los agentes de Tránsito cerraron la circulación en el cruce de las avenidas Tulum con Uxmal, así como en la Tulum con Labná, lo que generó una saturación vehicular, principalmente en la avenida Bonampak y en el bulevar Colosio, en los carriles utilizados para ingresar a la avenida Tulum.