Campeche y Escárcega operan con patrullas vencidas en combate a incendios

Los vehículos de las brigadas contra incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deben renovarse a la brevedad posible, ya que las ocho unidades de los campamentos de Campeche y Escárcega cumplieron su vida útil de 10 años. Además, por la actividad de alto riesgo que desempeñan, deben estar al 100 por ciento, dijo el secretario general de la Sección 04 del Sindicato Nacional de la Semarnat, Rodrigo Rolando Jiménez Ruíz.

Debido a lo anterior, adelantó que solicitarán la reposición de las camionetas o que estén en óptimas condiciones mecánicas para evitar complicaciones a los 34 brigadistas que atienden los incendios.

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Significó que la baja temporada de incendios registrada en este año ha sido benéfica para los brigadistas ante las condiciones de las “patrullas”, como denominan a los vehículos. Incluso contaron con una unidad otorgada por la Dirección Regional de la Conafor en este periodo de siniestros, del 1 de enero al 30 de junio.

De acuerdo con el reporte estadístico de la Conafor, del 1 de enero al 30 de abril en la entidad se registraron 58 incendios que arrasaron 12 mil 982.97 hectáreas de árboles adultos y renuevo. En la semana del 24 al 30 de abril, Campeche ocupó el cuarto lugar nacional con más superficie afectada: 9 incendios y 642.84 hectáreas arrasadas. El primer lugar fue Jalisco con 2 mil 598.89 hectáreas, seguido de Guerrero con 856 hectáreas y Zacatecas con 748.24 hectáreas.

Jiménez Ruíz reveló que entregaron un oficio para conocer los pendientes de ropa que debieron recibir los brigadistas, aunque solo faltaron algunas botas. Resaltó que este año no se tienen, hasta el momento, siniestros grandes, por lo que la temporada no fue tan intensa como en otros años.

Subrayó que las patrullas sufren deterioro más rápido que otros vehículos y, aunque están en condiciones para operar, piden los cambios. Reconoció el planteamiento de austeridad de las autoridades, pero consideró indispensable la renovación de las unidades para evitar riesgos a los brigadistas.

En el campamento Campeche hay 25 brigadistas con seis patrullas, mientras que en Escárcega son nueve combatientes con tres unidades, todos ellos personal que durante los últimos siete años ha participado en la contención de siniestros e incluso ha acudido a otras entidades para apoyar cuando el fuego abarca grandes extensiones.