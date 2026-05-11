Festejan a las madres y niños en la preparatoria Manuel J. García Pinto de Sabancuy en Campeche

El lunes por la tarde se realizó un festival en la escuela preparatoria Manuel J. García Pinto, para festejar el día de las Madres y el día del Niño en donde decenas de madres e infantes del poblado asistieron al evento.

Este inició a las 17:00 horas en la escuela preparatoria Manuel J. García Pinto, en donde se realizaron juegos y hubo muchas sorpresas para festejar a las madres y niños de Sabancuy.

En el festival estuvieron presentes autoridades de la preparatoria, profesores y alumnos, en donde realizaron varias actividades para entretener a las madres y niños que llegaron al festival para festejarlo, ya que no lo habían hecho en días pasados debido a que tuvieron otras ocupaciones.

El festival empezó con la participación de alumnos que interpretaron algunas obras musicales pequeñas para entretener a los asistentes, después se realizaron unos concursos en los que participaron las madres de familia y los niños, que podían ganar un premio si ganaban.

Noticia Destacada Maestro cae de tres metros dentro de primaria en Ciudad del Carmen

De igual manera, al finalizar el festival les dieron unos obsequios a las madres y niños, por lo que estuvieron felices de hacer recibido un detalle para alegrarles la noche en el festival preparado para ellos.

Por su parte, el profesor Eduardo Chi Dzul dijo que cada año se les hace un festival a las madres y a los niños, no quisieron pasar desapercibido este año por lo que se les quiso hacer su festival un día después del 10 de mayo.

Agradeció a las madres y niños que llegaron al festival, ya que los alumnos hicieron un gran esfuerzo y estuvieron ensayando por muchas horas para poder participar en el festival.

Por su parte, madres de familia que asistieron al festival dijeron que les da alegría que les hagan cada año, ya que se la pasan muy bien y les dan regalo, por lo que agradecen a los maestros y alumnos por su festival.