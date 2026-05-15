Empresarios de Carmen esperan rescate financiero de Pemex con nuevo director

La llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso a la dirección general de Petróleos Mexicanos podría representar una oportunidad importante para enfrentar la crisis financiera que atraviesa la empresa productiva del Estado, consideró José Alejandro Fuentes Alvarado, presidente del Centro Empresarial de la Coparmex en Ciudad del Carmen. El líder empresarial señaló que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la institución es precisamente el tema financiero, por lo que el hecho de que el nuevo director provenga del área de finanzas podría ser positivo para la toma de decisiones en un momento crítico para la petrolera nacional.

Noticia Destacada Denuncian presunto tráfico de datos personales dentro de Pemex en Ciudad del Carmen

La designación de Carpio Fragoso fue anunciada la noche del pasado jueves por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una nueva etapa para la petrolera mexicana enfocada en fortalecer las finanzas y consolidar la soberanía energética del país. El nuevo director general sustituye a Víctor Rodríguez Padilla, quien permaneció aproximadamente un año y medio al frente de la empresa y posteriormente dejó el cargo para integrarse al sector académico y de energías limpias, según informó el Gobierno Federal.

Al respecto, Fuentes Alvarado destacó que Carpio Fragoso conoce de primera mano la situación económica de la institución, debido a que anteriormente se desempeñó como director corporativo de Finanzas de Pemex, posición desde la cual tuvo acceso directo a la problemática relacionada con deuda, flujo de efectivo, pagos a proveedores y obligaciones operativas.

Consideró además que el perfil técnico y administrativo del nuevo titular puede ayudar a generar estrategias más enfocadas en la recuperación financiera y en la estabilidad de la empresa, especialmente en un contexto donde miles de empresarios y contratistas continúan afectados por retrasos en pagos y falta de liquidez en la industria petrolera.

Uno de los puntos que más llamó la atención del sector empresarial es que Carpio Fragoso mantiene cercanía con el equipo económico del actual gobierno federal, ya que anteriormente colaboró con Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía, durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Para Coparmex Carmen, el reto más importante será lograr estabilizar las finanzas de Pemex en medio de una situación económica compleja.

Actualmente, la empresa enfrenta una deuda financiera aproximada de 79 mil millones de dólares, además de adeudos cercanos a los 20 mil 800 millones de dólares con proveedores y contratistas. Mencionó que esta situación ha golpeado severamente la economía de Ciudad del Carmen, donde cientos de empresas locales continúan enfrentando problemas de liquidez, despidos, reducción de operaciones y cierre de negocios debido a los retrasos en pagos relacionados con la actividad petrolera.

Fuentes Alvarado señaló que el conocimiento financiero del nuevo director podría ayudar a mejorar la planeación y el manejo interno de recursos, aunque reconoció que los retos que enfrentará serán sumamente complicados debido al nivel de endeudamiento y a la presión operativa que mantiene la empresa. Indicó que el sector empresarial espera que esta nueva etapa permita agilizar pagos pendientes, recuperar la confianza de proveedores y dar mayor certidumbre a las inversiones relacionadas con la industria petrolera, particularmente en regiones altamente dependientes de Pemex como Ciudad del Carmen.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH