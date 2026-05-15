Denuncian presunto tráfico de datos personales dentro de Pemex en Ciudad del Carmen

Hasta la Fiscalía General de la República llegará el presunto caso de una red de tráfico de datos personales que opera al interior del área de perforación de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, afirmó Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana, quien dio a conocer que una comitiva de afectados viajó hasta la Ciudad de México para hacer entrega de copias de la denuncia interpuesta desde el pasado cuatro de mayo en contra de una decena de empleados de la empresa.

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De acuerdo con Bello Ávila, empleados petroleros le han expresado su preocupación por la más reciente información ventilada por la denuncia con señalamientos que, desde hace aproximadamente dos semanas, comenzaron a circular entre personal de Pemex, donde trabajadores inconformes alertaron sobre una presunta red de protección que operaría dentro de Perforación Marina, lo cual ha incrementado la exigencia de una investigación formal y que llegue hasta las últimas consecuencias.

Empleados aseguran haber recibido amenazas e intimidaciones tras exhibir presuntas irregularidades. / Perla Prado Gallegos

Como representante de una organización, se sumó a esta petición de los denunciantes y acusó que estos señalamientos deben ser investigados por las instancias correspondientes para esclarecer si existen irregularidades dentro de la estructura administrativa de Pemex y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

Indicó que, tras la presentación de una denuncia formal ante el área de Quejas y Responsabilidades del Órgano Interno de Control, denuncia que fue ingresada el pasado 4 de mayo y en ella se involucra a más de diez funcionarios presuntamente relacionados con estos hechos, anunció que otra querella se presentaría ante la Fiscalía General de la República.

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A detalle, confirmó que un grupo de trabajadores viajó a la Ciudad de México para exponer el caso ante autoridades federales. El representante de Contraloría Ciudadana sostuvo que los trabajadores buscan que se abra una investigación amplia sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras dentro de PEMEX, además de sanciones contra quienes resulten responsables.

Asimismo, aseguró que todo esto está sumando voluntades de otros defensores, porque algunos trabajadores denunciantes han reportado que han recibido amenazas e intimidaciones por exhibir los presuntos actos de corrupción, por lo que hizo un llamado a más empleados a presentar denuncias sin temor, ya que, de lo contrario, no se sentarían precedentes por este caso que podría dejar consecuencias graves para terceros, lo peor, gestadas por funcionarios públicos integrantes de Perforación Marina de Pemex en Ciudad del Carmen.

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JGH