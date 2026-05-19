¡Hartos de promesas! Campesinos de Escárcega protestan en el Palacio de Gobierno de Campeche

Un total de nueve comisarios ejidales del municipio de Escárcega denunciaron que desde 2021, cuando inició la actual administración estatal, les prometieron la construcción de caminos sacacosechas; sin embargo, hasta la fecha las obras continúan sólo en el discurso, lo que les genera serias dificultades para trasladar sus cultivos de maíz, frijol, chile y chihua.

Noticia Destacada “Se renta” y “se vende” invaden comercios de Champotón ante crisis de ventas

Ante la falta de respuestas, los representantes de diversas comunidades acudieron al Palacio de Gobierno en la capital para solicitar una audiencia con autoridades estatales y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos hace casi cinco años. Los inconformes también acusaron abandono por parte del Ayuntamiento de Escárcega, encabezado por Juan Carlos Rath Hernández, al señalar que tampoco han recibido apoyo municipal para mejorar las vías rurales o facilitar maquinaria agrícola.

Los productores advirtieron que, de no obtener una solución pronta, en una próxima visita acudirán los 18 comisarios ejidales del municipio acompañados de movilizaciones y protestas masivas.

Facundo Jiménez, comisario de La Victoria, señaló que las autoridades únicamente les pidieron abrir brechas, pero las obras nunca avanzaron. “Estamos hartos de puras promesas y nada de cumplimiento. Nos dijeron que iban a apoyar al campesino, pero no estamos recibiendo nada”, reclamó al precisar que en su comunidad se requieren al menos 10 kilómetros de caminos, indispensables para mover la producción de maíz.

Por su parte, Ernesto Gómez Mateo, de Laguna Grande, indicó que año con año presentan solicitudes que son ignoradas. Expuso que durante la temporada de lluvias la situación empeora, ya que los vehículos se quedan atascados y las cosechas se echan a perder en las parcelas al no poder sacarse ni a caballo.

Los campesinos recordaron que el alcalde les prometió que en mayo enviaría maquinaria para apoyar las labores del campo, pero aseguraron que hasta ahora no ha llegado ningún equipo, afectando directamente la economía de decenas de familias rurales de la región.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH