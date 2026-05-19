Le roban motocicleta que usaba para trabajar y todavía seguía pagando en Escárcega

Los amantes de lo ajeno volvieron a hacer de las suyas durante la noche del lunes, al apoderarse de una motocicleta Italika de color azul, sin placa, la cual se encontraba estacionada a las afueras de la vivienda de su propietario, ubicada sobre la calle 34 por 17 de la colonia Salsipuedes, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

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De acuerdo con datos recabados, los hechos se registraron alrededor de las 23:50 horas. La unidad robada es utilizada por su dueño como herramienta de trabajo para repartir tacos y tortas en una taquería local, y trascendió que el afectado apenas la estaba pagando en abonos.

Los presuntos delincuentes aprovecharon la escasa vigilancia y la nula presencia de transeúntes en la zona para forzar el seguro del manubrio y llevarse la motocicleta, perdiéndose rápidamente entre las calles de la citada colonia.

El atraco fue descubierto momentos después, cuando el propietario salió de su domicilio y se percató de que la unidad ya no estaba en el sitio donde la había dejado estacionada. De inmediato, se dio a la tarea de buscarla por los alrededores, sin embargo, los resultados fueron negativos. Ante esta situación, el afectado acudirá ante la Vicefiscalía Regional del Estado para interponer su denuncia formal ante el Ministerio Público por el delito de robo de vehículo.

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JGH