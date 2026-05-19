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“Estamos en el olvido”: pescadores de Campeche exigen de 15 mil pesos por contaminación en el Golfo

Pescadores de Campeche exigieron apoyo de 15 mil pesos por afectaciones derivadas de la contaminación por hidrocarburos en el Golfo de México.

David Vázquez

Por David Vázquez

19 de may de 2026

1 min

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Hombres de mar acudieron al Instituto de Pesca para exigir respuesta.
Hombres de mar acudieron al Instituto de Pesca para exigir respuesta. / Alejandro Pech

Representantes de pescadores de San Román, Villamadero, Champotón y otras comunidades de la región se manifestaron en las instalaciones del Instituto de Pesca del Estado de Campeche para exigir un apoyo económico de 15 mil pesos, derivado de las afectaciones por la contaminación de hidrocarburos en el Golfo de México.

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En el sitio, los pescadores exigieron una reunión urgente con las autoridades de la dependencia, a quienes les reclamaron celeridad para solucionar sus demandas y atender la crisis económica que enfrentan sus familias.

Los manifestantes señalaron que el sector se encuentra en el abandono, debido a que no han recibido otros incentivos federales y estatales esenciales, tales como los apoyos económicos por el periodo de veda y la baja captura de especies.

Asimismo, recordaron que persisten severas irregularidades en la entrega de equipamiento productivo. Explicaron que en el programa de sustitución de motores marinos solo les otorgan una carta factura, un documento simple que no los avala legalmente como los dueños legítimos del equipo, lo que les genera incertidumbre jurídica sobre sus herramientas de trabajo.

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JGH

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