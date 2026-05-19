Camioneta del Ayuntamiento de Campeche provoca choque de motocicleta y deja a menor lesionada

Una menor de edad lesionada y daños materiales de consideración fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado sobre la antigua carretera a Hampolol, luego de que una camioneta oficial perteneciente al Ayuntamiento de Campeche intentara realizar una maniobra de vuelta sin tomar las debidas precauciones.

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Los hechos ocurrieron cuando una pareja, acompañada de la menor, viajaba a bordo de una motocicleta sobre la citada arteria vial. Al llegar a un cruce, el conductor de la camioneta municipal giró intempestivamente para ingresar hacia una zona habitacional, cortándole la circulación a la unidad de dos ruedas.

Debido a la maniobra repentina, los motociclistas no lograron frenar a tiempo y terminaron impactándose de lleno contra el costado izquierdo delantero del vehículo oficial. Ante la fuerza del choque, los ocupantes salieron proyectados hacia el asfalto, siendo la menor de edad quien resultó herida y quedó tendida sobre el pavimento.

Al lugar arribaron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada en el sitio. Por su parte, elementos de la Policía Estatal y vecinos del sector realizaron labores de abanderamiento para agilizar el flujo vial y evitar que se registrara otro percance en la zona.

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JGH