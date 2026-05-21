Detienen a mujer por usar tarjeta robada en Ciudad del Carmen

Una mujer fue asegurada en un hotel del centro de la ciudad, luego de ser señalada por presuntamente utilizar una tarjeta de crédito robada para realizar diversas compras y hasta cubrir el pago de su hospedaje, generando la movilización de corporaciones policiacas y ministeriales.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 24 por avenida Aviación de la colonia Centro, específicamente en el hotel Zacarías, lugar hasta donde arribó un convoy integrado por elementos de la Policía Ministerial, Policía Municipal y el propietario de la tarjeta bancaria afectada.

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De acuerdo con la información recabada, el afectado logró rastrear diversos movimientos y pagos realizados con su tarjeta de crédito, lo que finalmente lo condujo hasta dicho hotel, donde presuntamente se encontraba la responsable de las transacciones indebidas.

En un inicio, trabajadores del hotel desconocían completamente la situación; sin embargo, tras ser informados por las autoridades y el propio afectado, comenzaron a revisar el registro de huéspedes hospedados en ese momento, logrando identificar a una mujer cuyo comportamiento les pareció sospechoso.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron hasta la habitación señalada, donde presuntamente confirmaron que la mujer hacía uso de la tarjeta de crédito reportada como robada.

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El afectado manifestó ante las autoridades que previamente delincuentes habían cristalazo su vehículo para sustraer pertenencias del interior, entre ellas la tarjeta bancaria que posteriormente fue utilizada para realizar compras y pagos sin autorización.

Tras lo ocurrido, la mujer fue asegurada y trasladada ante las instalaciones de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades correspondientes, mientras que el propietario de la tarjeta tendría que interponer su denuncia formal para continuar con el proceso legal.