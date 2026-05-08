Narcomenudeo deja nueve ejecuciones en Ciudad del Carmen durante 2026: Fiscalía de Campeche

Ciudad del Carmen enfrenta una racha de violencia vinculada al control de la venta de estupefacientes, sumando ya nueve ejecuciones en lo que va del 2026. Al respecto, el fiscal general del Estado, Jackson Villacís Rosado, aclaró que estos hechos no son obra de grandes cárteles nacionales, sino de células locales que se disputan el territorio.

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Tras el reciente homicidio en la colonia Estrella, el funcionario confirmó que la FGECAM ya cuenta con personas identificadas y órdenes de aprehensión cumplimentadas. Villacís Rosado explicó que, aunque en el ataque de la Estrella participó una persona foránea, el grupo dominante en la isla es el de los denominados “Pura Gente Nueva”, integrado principalmente por campechanos.

El fiscal descartó la operación establecida de agrupaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalando que el conflicto actual es una pugna interna por el narcomenudeo. Para combatir esta situación, se mantienen operativos conjuntos con la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la SPSC, enfocados en cateos para desarticular a estas células.

Finalmente, el titular de la Fiscalía reconoció que, si bien el robo sigue siendo el delito con mayor incidencia en Carmen, las ejecuciones están ligadas invariablemente a líneas de investigación sobre drogas, por lo que las autoridades continuarán reforzando las acciones interinstitucionales para recuperar la paz social en el municipio.

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JGH