Incendio en colonia La Jimba de Seybaplaya provoca intensa movilización de cuerpos de emergencia

El viernes por la noche se registró un fuerte incendio en un terreno repleto de maleza en la colonia La Jimba, en la cabecera de Seybaplaya. El hecho generó una fuerte movilización de elementos de emergencia y de seguridad, debido a que las condiciones pusieron en riesgo algunas casas habitación.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 10:40 horas, en la zona de desvío en el entronque de la colonia antes referida.

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Afortunadamente, el siniestro de gran magnitud fue sofocado y controlado con el apoyo del personal de Protección Civil de Seybaplaya, evitando que las llamas se extendieran a zonas habitacionales ubicadas en la colonia en cuestión.

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre la causa que originó este percance; no obstante, el fuego consumió gran parte de la zona repleta de maleza, todo ello sin que se registraran consecuencias mayores.

Fueron más de dos horas de contingencias. Por su parte, algunos moradores de la zona informaron que las unidades de emergencia tardaron en arribar.