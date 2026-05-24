Contralora y tesorera de la ESG 07 niegan desfalco en comité escolar; analizan demandarlas

La contralora de la Mesa Directiva de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General 07 “Joaquín Baranda Quijano”, identificada solo como N. S., declaró ser víctima de una difamación tanto en su contra como hacia la tesorera del comité por parte de su presidenta, con respecto a la denuncia por el desvío de recursos para el mantenimiento de más de 300 sillas del plantel.

La madre de familia aclaró que algunas cosas que se han dicho del caso que envuelve a la escuela están equivocadas o distorsionadas, razón por la cual acudió a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE) a recibir orientación para una posible contrademanda por difamación hacia ella y hacia la tesorera del comité de Participación Social de Padres de Familia.

Asimismo, confirmó que hay una demanda dirigida a esta persona para que se presente en la Fiscalía, que se encargará de realizar los trámites legales.

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Mencionó que la presidenta del Comité de Participación Social de Padres de Familia de la Escuela está señalando a la tesorera y a la declarante como participantes en el desfalco, acusación que negó y por la cual acudió a la Fiscalía, resaltando que el pago de los 20 mil pesos que fueron regresados por parte de la tesorera fue para resolver una parte del problema, negando que sea porque los haya tomado y los estuviera devolviendo.

Respecto al señalamiento que involucra a un representante de la dirigencia estatal priista, en este caso Ricardo Medina Farfán, mencionó que ella no tiene relación directa con él, destacando que el apoyo no era por un tema familiar sino por una factura.

Finalmente, dijo que respecto a la demanda impuesta hacia el soldador, están a la espera del proceso. “De momento nada más era ir aclarando las cosas… no señalar, no poner en contra, simplemente aclarar que las cosas no son así, que no se resuelven tampoco de esa forma, sino todo de manera legal y es el paso que nosotros estamos haciendo”, aclaró.