Camioneta a exceso de velocidad derriba transformador de la CFE en Champotón

Al venir a exceso de velocidad, el guiador de una camioneta Ford Explorer, placas del Estado de Campeche, se impactó contra un poste de concreto y derrumbó un transformador de la CFE en la ampliación Carlos Sansores, en la zona costera de la cabecera de Champotón.

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró la noche de este sábado, alrededor de las 22:50 horas, sobre el carril interno de la avenida y tramo federal Carmen-Campeche.

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Según testigos oculares, el guiador de la camioneta Ford Explorer, al venir a exceso de velocidad, perdió el control del volante y se embanquetó. Luego, se impactó contra un poste de concreto, reventó cables de alta tensión y derribó un transformador propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La unidad giró, quedando en sentido opuesto a su circulación.

Por ahora, no hay reportes de personas detenidas; sin embargo, se dijo que, de la unidad siniestrada descendieron al menos siete personas, al parecer todos menores de edad.

Lo anterior ha dejado sin suministro eléctrico a gran parte de la zona sur de la cabecera, como las colonias Las Brisas, El Arenal, Nueva Jerusalén, Tierra y Libertad, así como algunos sectores de las colonias Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas. La ampliación Carlos Sansores igual quedó en penumbras.

Finalmente, la unidad afectada fue retirada del sitio con el apoyo de una grúa del servicio particular. También hicieron acto de presencia elementos de la policía municipal. Al parecer, la unidad quedará bajo resguardo de las autoridades en lo que se realizan las investigaciones correspondientes.