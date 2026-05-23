Señalan integrantes de la Mesa Directiva de la General 7 posible contrademanda por difamación en su contra

La contralora de la Mesa Directiva de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General número 7 "Joaquín Baranda Quijano" declaró una presunta difamación tanto en su contra como hacia la tesorera del comité por parte de la presidenta de este en sus declaraciones respecto a la denuncia por el desvío de recursos para el mantenimiento de más de 300 sillas del plantel.

En una declaración exclusiva para el Por Esto!, la madre de familia emitió su versión aclarando que algunas cosas que se han declarado respecto al caso que actualmente envuelve a la escuela están equivocadas o “distorsionadas”, razón por la cual acudió a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para recibir orientación para una posible contrademanda por difamación hacia ella y hacia la tesorera del Comité de Participación Social de Padres de Familia.

Afirmó que las declaraciones que se han dado respecto al caso han sido "tergiversadas", dirigiendo la culpa hacia ella y la tesorera de la Mesa Directiva cuando la única persona responsable de la desaparición del dinero es quien les robó.

Así mismo, confirmó que sí hay una demanda dirigida hacia esta persona para que se presente en la Fiscalía, sitio que se encargaría de realizar los trámites pertinentes y correspondientes al aspecto legal.

Mencionó que la Presidenta del Comité de Participación Social de Padres de Familia de la Escuela está señalando a la Tesorera y a la declarante como participantes en el desfalco de dinero, acusación que negó y por la cual acudió a la misma Fiscalía, resaltando también que el pago de los 20 mil pesos que fueron devueltos por parte de la Tesorera fue para tratar de resolver una parte del problema inmediato, mas negó que sea, como se ha declarado, porque ella lo haya tomado y lo estuviera devolviendo.

De igual manera, informó que lo único que quieren es que las personas que sí están involucradas respondan por lo que está pasando, sin involucrar a más individuos y dejando de hacer señalamientos o acusaciones incorrectas, y que quien les haya robado sea devuelto de una vez por todas, destacando que la misma Presidenta del Comité tiene mucha participación en este asunto y que se está lavando las manos tomando la situación a su conveniencia y desinformando con sus declaraciones.

Finalmente, aclaró que, respecto a la demanda impuesta hacia el soldador, solo están a la espera de lo que sigue en el proceso, dado que de momento no tienen nada más por hacer más que esperar a lo consiguiente del caso para su resolución;

“De momento nada más era ir aclarando las cosas… no de señalar, no de poner en contra, simplemente de aclarar que las cosas no son así, que las cosas no se resuelven tampoco de esa forma, sino todo de manera legal y es el paso que nosotros estamos haciendo”.