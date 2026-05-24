Motociclista lesionado tras choque en Pozo de Monte, Champotón

Un masculino, a bordo de su motocicleta Italika 200Z, resultó lesionado luego de ser impactado por otra unidad, una Vento Rapid 125, cuyo guiador presuntamente venía a exceso de velocidad por la colonia Pozo de Monte, en Champotón.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo, alrededor de las 7:45 horas, a la altura del cruce de las calles 24 con 15 en la colonia antes referida.

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Según testigos, el motorista de la Vento Rapid 125 asomó de la esquina de la calle 15 a exceso de velocidad, y al abrir demasiado la curva colisionó al de la Italika 200Z.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de asistir al lesionado que terminó con posible fractura en la pierna derecha. Fue enviado al Hospital IMSS Bienestar de Champotón para su valoración médica.

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Un masculino, a bordo de su motocicleta Italika 200Z resultó lesionado luego de ser impactado por otra unidad



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Por su parte, se dijo que el presunto responsable intentó huir; sin embargo, metros más adelante derrapó. Fue detenido por elementos de la policía municipal. Ambas unidades quedaron a disposición de las autoridades.