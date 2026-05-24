Maestros de Campeche piden revisión inmediata de mochilas en escuelas

Docentes de educación primaria, secundaria, media superior y superior coincidieron en que no se debe esperar hasta el próximo ciclo escolar para implementar el operativo “Mochila Segura”, ante las amenazas y hechos de violencia que se han registrado en escuelas de la entidad. Además, consideraron urgente que los padres de familia se involucren en la revisión de las pertenencias de sus hijos para evitar que ingresen armas, drogas u otros objetos peligrosos a los planteles.

Las maestras Alicia Ávila (educación primaria), Cristel Hass (secundaria), Isabel Rodríguez (medio superior) y Gabriela Poot (nivel superior) coincidieron en que los padres de los alumnos que asisten a los 2 mil 267 planteles escolares de Campeche, desde el nivel básico hasta la educación superior, deben colaborar y adelantar en el hogar la revisión de mochilas y pertenencias.

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Esto, luego de que la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) anunciara que acatará el exhorto del Congreso del Estado para revisar mochilas, pero hasta el ciclo escolar 2026-2027.

Educación y seguridad en casa

Gabriela Poot, docente de licenciatura, señaló que la revisión en el hogar no debe limitarse a checar mochilas, sino que debe abarcar también las emociones, amistades y demás aspectos que involucran al joven.

Cristel Hass, profesora de secundaria, subrayó que la seguridad escolar no depende únicamente de las escuelas o las autoridades, sino que desde casa hace falta reforzar valores, supervisión y acompañamiento.

Alicia Ávila, docente de primaria, explicó que el operativo de revisión de mochilas debe aplicarse con respeto, responsabilidad y sensibilidad, evitando estigmatizar a los estudiantes.

Isabel Rodríguez, docente de preparatoria y madre de familia, estimó que es importante estar al pendiente de los menores y, de ser necesario, revisar las mochilas sin previo aviso, abriendo un espacio de diálogo y orientación.

Datos de la matrícula escolar en Campeche

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Pública federal (SEP), en Campeche existen 2 mil 267 planteles escolares, de los cuales 2 mil 002 pertenecen al sistema público y 265 al sistema privado.

El total incluye 2 mil 006 planteles de educación básica:

858 de educación inicial y preescolar

763 de primaria

385 de secundaria

Además, hay 151 escuelas de nivel medio superior y 110 instituciones de educación superior, donde se han comenzado a discutir operativos como el “Mochila Segura”.