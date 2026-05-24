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Campeche / Sucesos

Incendio taller refrigeración Campeche perdidas materiales

Una casa que funcionaba como taller de refrigeración sufrió pérdidas materiales tras un incendio en la colonia Fidel Velázquez.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

24 de may de 2026

1 min

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Matamoscos encendido habría provocado incendio en taller doméstico
Matamoscos encendido habría provocado incendio en taller doméstico

Una vivienda que a su vez servía de taller de equipos de refrigeración registró pérdidas al quemarse parte de los materiales almacenados ante un incendio en la parte de atrás del inmueble, sitio en donde almacenaban los artículos de aire acondicionado y demás objetos para la reparación de los mismos.

El fuego se generó en una casa de la Avenida Solidaridad Nacional con Avenida Oaxaca de la unidad habitacional “Fidel Velázquez” de la ciudad capital de San Francisco de Campeche.

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De acuerdo con la versión de los bomberos, el propietario del inmueble hizo el reporte del siniestro al percibir el olor a humo que provenía de la parte posterior de su vivienda, en donde apila los aires acondicionados y demás objetos que utiliza para el cambio de piezas o reparación de equipos.

El dueño consideró que el incendio lo pudo provocar un killer (matamoscos) que dejó encendido para combatir la cantidad de moscos en ese punto de su vivienda; sin embargo, no comprobó que se apagara, por lo que se retiró a dormir sin esperar que causara un accidente.

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