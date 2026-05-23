Balacera en Escárcega: Reportan presunto intento de ejecución en la colonia Morelos

Un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego durante la madrugada movilizó a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana en la colonia Morelos, en Escárcega, Campeche. Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle 33 con la calle 28 y la avenida Héctor Pérez Martínez.

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Al llegar al sitio, los agentes no encontraron sospechosos ni indicios visibles. Sin embargo, de manera extraoficial se dio a conocer que el incidente presuntamente se trató de un intento de ejecución contra un hombre, quien logró escapar y perderse entre las calles de la ciudad.

Según los datos recabados, los vecinos escucharon los fuertes disparos y de inmediato dieron parte a las autoridades. Tras el despliegue policial, los elementos de seguridad realizaron las investigaciones correspondientes en la zona. Se presume que los atacantes se transportaban en una motocicleta y que las autoridades ministeriales ya iniciaron las indagatorias para identificar tanto a los pistoleros como a la presunta víctima.

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