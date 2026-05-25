Motociclista ebrio derrapa en Xbacab y termina en urgencias

Un hombre en la noche fue ingresado al área de urgencias del hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, después de derrapar en su motocicleta que conducía en estado etílico, sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, tramo Xbacab, perteneciente al municipio de Champotón.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la noche, cuando un hombre originario de Xbacab, Champotón, en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, conducía su motocicleta Italika sobre la carretera federal Escárcega–Champotón, tramo Xbacab. En un momento determinado, debido a su condición etílica, perdió el control del manubrio y ocasionó que derrapara sobre el pavimento, resultando lesionado.

Fue atendido por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, donde fue ingresado al área de urgencias para su valoración médica.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional (GN) acordonaron el área y levantaron evidencias del accidente. La motocicleta fue trasladada al corralón de la ciudad, donde quedó bajo resguardo policiaco para los trámites correspondientes y deslinde de responsabilidades.