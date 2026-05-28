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Legislativo aprueba exhorto para modernizar servicio eléctrico en Isla Arena

El Congreso aprobó la propuesta de Morena para que la CFE modernice el servicio eléctrico en Isla Arena, Calkiní.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

28 de may de 2026

1 min

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Familias de Isla Arena sufren daños por fallas eléctricas
Familias de Isla Arena sufren daños por fallas eléctricas

El Poder Legislativo aprobó el exhorto del grupo parlamentario de Morena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer y modernizar el servicio eléctrico en Isla Arena del municipio de Calkiní.

La legisladora Mayda Aracely Mas Tun y José Antonio Jiménez Gutiérrez, de la fracción parlamentaria de Morena, entregaron el exhorto.

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En su argumento, señalaron que durante años las familias de la comunidad enfrentan constantes apagones, accidentes, daños económicos y afectaciones en servicios básicos como el agua potable, a consecuencia del deterioro de la infraestructura eléctrica.

Por lo que piden priorizar proyectos de modernización para este 2026 y los años subsecuentes, a fin de corregir daños ocasionados, así como implementar acciones preventivas en la temporada de lluvias.

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