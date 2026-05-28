Legislativo aprueba exhorto para modernizar servicio eléctrico en Isla Arena

El Poder Legislativo aprobó el exhorto del grupo parlamentario de Morena a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer y modernizar el servicio eléctrico en Isla Arena del municipio de Calkiní.

La legisladora Mayda Aracely Mas Tun y José Antonio Jiménez Gutiérrez, de la fracción parlamentaria de Morena, entregaron el exhorto.

Noticia Destacada Camión arrolla a sujeto en inmediaciones del mercado principal de Campeche y lo deja grave

En su argumento, señalaron que durante años las familias de la comunidad enfrentan constantes apagones, accidentes, daños económicos y afectaciones en servicios básicos como el agua potable, a consecuencia del deterioro de la infraestructura eléctrica.

Por lo que piden priorizar proyectos de modernización para este 2026 y los años subsecuentes, a fin de corregir daños ocasionados, así como implementar acciones preventivas en la temporada de lluvias.