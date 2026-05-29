Transmitirán el informe de Claudia Sheinbaum en el parque de La Paz en Mérida

A dos años de su triunfo electoral, este domingo 31 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá un informe que será transmitido en distintas sedes del país, y en Mérida será en el Parque de La Paz.

El gobernador Joaquín Díaz Mena hizo una invitación a los yucatecos para celebrar los dos años del triunfo electoral de la Presidenta a las 11:00 de la mañana.

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"Este domingo 31 de mayo, acompáñanos en el Parque de la Paz a celebrar los 2 años del triunfo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", mencionó.

Informe de Claudia Sheinbaum este 31 de mayo

Desde el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrecerá un informe a dos años de su triunfo electoral.

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“Cumplimos ya dos años. Nuestra visión es siempre dar un informe y en este caso llamamos a la plaza pública, pero en los 32 estados de la República habrá conexión con pantallas para conocer lo que hemos hecho en año y medio de gobierno”, dijo la Mandataria

Se trata de un evento para celebrar los dos años de su triunfo electoral e hizo un llamado a que el pueblo de México la acompañe desde las distintas plazas públicas en los estados.